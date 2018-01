Nintendo busca alianças - Link - Estadão

A Nintendo informou na terça-feira, 26, que alianças com outras companhias podem ser necessárias para a empresa, um dia depois da fabricante de consoles de videogame divulgar uma segunda queda consecutiva de lucro anual e que lançará um sucessor do Wii.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Eu agora me arrependo de que nós não tenhamos nos aliado com alguém fora da companhia para promover o Wii. Se tivéssemos feito isso o destino do Wii talvez teria sido diferente”, afirmou o presidente-executivo da Nintendo, Satoru Iwata, em conferência com investidores e analistas.

“Agora sei que não deveríamos contar demais com nós mesmos. Vocês verão o que quero dizer com isso quando distribuirmos o 3DS e o Wii no futuro.”

/ REUTERS