Nintendo completa 120 anos - Link - Estadão

No dia 23 de setembro de 1889, Fusajiro Yamauchi fundou a Nintendou Kabushiki Gaisha. A empresa, que fabricava cartas de jogo, começou vendendo baralhos de Hanafuda, um jogo tradicional japonês.

Proibidos desde o ano 1633 pelo governo japonês, os jogos de carta ocidentais foram completamente banidos do Japão. Foi apenas em 1883, com a invenção do Hanafuda, que o Japão voltou a jogar cartas.

Diferente do baralho ocidental, o Hanafuda (em japonês, Cartas de Flores)conta apenas com figuras, não com números. O baralho, composto de 48 cartas, simboliza as 4 estações do ano, divididas pelos meses.

O jogo, por conta da perseguição anterior do governo, quase caiu no esquecimento, até um jovem empreendedor, Yamauchi, aplicar belas ilustrações às cartas, transformando-as em obejtos de arte, o que alavancou as vendas. As cartas pintadas à mão colocaram a Nintendo no mapa.

Nos anos seguintes, a Nintendo fez barulho, ao conseguir reintroduzir os jogos de cartas com baralhos ocidentais, licenciar personagens da Disney para colocar nas cartas e finalmente entrou para o negócio dos brinquedos eletrônicos, graças a um humilde funcionário, Gunpei Yokoi, que posteriormente levaria a empresa rumo ao desconhecido mercado dos videogames.

Foi graças a Gunpei Yokoi qye a Nintendo começou com sua bem-sucedida linha de game watches, os videogames portáteis com tela de LCD que foram febre no começo dos anos 1980.

Depois de lançar versões do Odyssey, o videogame análogo ao brasileiro Telejogo, a Nintendo decidiu se aventurar nos fliperamas e lançou, em 1981, Donkey Kong, um divertido jogo criado por um jovem funcionário, o então novato Shigeru Miyamoto.

O Famicom (Family Computer) foi o primeiro videogame da empresa. Lançado no Japão em 1983 (e no ocidente em 1985), o console foi revolucionário pois oferecia gráficos comparáveis com os fliperamas.

O game Super Mario Bros., criado por Miyamoto, foi a energia que faltava para impulsionar o console. O sucesso no Japão foi gigantesco.

O sucesso foi explosivo. Mesmo com concorrentes tecnicamente muito superiores, o XBox 360 e o PS3, a Nintendo conseguiu voltar ao gosto do público. Com grandes jogos próprios e amplo suporte dos desenvolvedores, a empresa enfrentou o doce problema de ter uma demanda muito maior do que conseguia fabricar.

Hoje, a Nintendo precisa reavaliar rapidamente sua estratégia. O controle revolucionário do Wii logo mais receberá concorrência pesada da Microsoft e da Sony, que desenvolveram tecnologias mais avançadas e vão lançá-las até o fim do próximo ano.

O Wii tem recebido jogos cada vez piores, por conta da ganância dos desenvolvedores. Com gráficos inferiores a games de PS2, jogabilidade vazia e genérica, a maioria dos jogos lançados para Wii não faz justiça ao poder do console e ao legado da Nintendo. As vendas caem mês a mês. Exceto pelos jogos da própria Nintendo e por cada vez mais raras exceções, o panorama parece sombrio.

A opção por não abraçar o padrão de alta definição nos gráficos foi acertado em 2006, mas com a mudança gradual dos televisores, os consumidores não estão mais satisfeitos com o que o Wii oferece. Além de só contar com gráficos em definição padrão, o Wii ainda não reproduz filmes, o que pode ser um fator importante para tê-lo como aparelho de convergência digital.

Espera-se que a Nintendo reduza o preço do Wii durante a feira Tokyo Game Show. Mesmo com uma redução de preço (hoje o Wii custa apenas US$ 50 a menos que PS3 e Xbox 360), talvez a Nintendo tenha dificuldade em manter o fôlego. Agora é o momento dela reinventar-se novamente, para continuar no topo. E tomara que ela consiga, pois foi pelas mãos dela que muitas das inovações do mundo dos videogames surgiram.