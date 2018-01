Nintendo faz aposta certa na nostalgia - Link - Estadão

Eli Hiller|NYT Em um quarto iluminado pela TV, Mike Salazar joga a nova versão do NES com seu filho, Michael Jr.

Quando soube que a Nintendo pretendia voltar a vender seu icônico videogame de 1985, o Nintendo Entertainment System (NES), e lançá-lo para a temporada de vendas de fim de ano, Emily Bradbury anotou a data na agenda e acionou o alarme no seu celular. Ela não pretendia comprar o console para os filhos, mas para seu marido. “Ele tem 40 anos e cresceu com um Nintendo. Tem a ver com nostalgia”, explicou.

Desde seu lançamento em 11 de novembro, o NES Classic Edition se tornou um dos artigos de presente mais vendidos no ano. Vendido por US$ 60 no varejo (ou US$ 70, se você quiser um controle extra), o videogame atraiu um número enorme de consumidores nostálgicos, para quem esse é um aparelho que podem dividir com seus filhos - ou talvez jogar sozinhos no quarto, como antigamente.

A coleção de jogos da reedição do saudoso “Nintendinho” é incrível: o videogame tem 30 títulos em sua memória, incluindo as primeiras versões de clássicos como Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda e Final Fantasy. Há também hits da época, como Duck Hunt e o jogo de futebol americano Tecmo Bowl.

Mas essa viagem nostálgica também trouxe algumas dores de cabeça. A Nintendo demorou para responder à demanda dos consumidores: na data de lançamento, lojas como Amazon e GameStop acabaram com o estoque imediatamente. O Walmart vendeu todos os consoles em questão de minutos. A alta procura fez o NES Classic Edition ser vendido até por US$ 400 em sites de revenda pela internet, como o eBay.

Mesmo atenta aos alertas de seu celular, Emily não foi rápida o bastante para comprar um NES pela internet. Pediu ajuda a amigos para visitarem lojas físicas em Wichita, Kansas - a maior cidade perto de onde vivem. Mas eles também voltaram com as mãos vazias.

“Achei que havia apenas um grupinho de pessoas com mais de 40 anos que estariam atrás do aparelho”, disse Emily, que mora no estado do Kansas. “Fiquei espantada.”

Retomada. Michael Pachter, analista da Wedbush Securities, não se surpreendeu com o baixo estoque - para ele, uma tática da Nintendo para atrair atenção para o produto.

“O NES Classic esgotou nas lojas por três razões: é nostálgico, barato e a Nintendo não entregou uma quantidade suficiente de aparelhos. Há muito tempo para abastecer o canal. Eles não vão perder o Natal.”

Em comunicado, a Nintendo informou que está trabalhando “ao máximo para atender à demanda do consumidor”.

30 jogos que a Nintendo vai relançar com o NES retrô











Foto: Divulgação O NES Classic Edition é uma versão para o século XXI do Nintendo Entertainment System (conhecido informalmente como NES ou “Nintendinho”, aqui no Brasil), primeiro console da empresa, lançado em 1983 no Japão – mas só em 1985 nos EUA e no Brasil. O NES Classic Edition, previsto para chegar às lojas dos EUA em novembro por US$ 60 (equivalente a pouco mais de R$ 200), é uma experiência retrô total, tendo 30 jogos na memória (incluindo clássicos como Super Mario Bros e os primeiros The Legend of Zelda e Final Fantasy) e um controles réplica do NES – quem quiser jogar com os amigos poderá comprar mais um controle por US$ 10. Foto: Reprodução Adaptado da versão para arcade lançada em 1984, no jogo Balloon Fight o jogador precisa estourar os balões dos adversários para derrubá-los na águra e ficar atento para que seus balões não sejam atacados. Foto: Reprodução Lançado em 1986, em Bubble Bobble o jogador controla os dinossauros Bub e Bob que atiram bolhas para aprisionar os inimigos. O objetivo é derrotar todos para avançar pelas cem fases do jogo. Foto: Reprodução Desenvolvido pela Konami em 1987, o jogo de plataforma Castlevania coloca o jogador no papel do personagem Simon Belmont que terá a difícil tarefa de derrotar o vampiro Drácula. Foto: Reprodução Com o sucesso do primeiro título, logo a Konami lançou a continuação Castlevania II: Simon's Quest. Com a mesma jogabilidade de antes, a sequência dá menos destaque às cenas de ação e coloca o jogador para investigar cenários na Transilvânia. Foto: Reprodução Lançado para arcade em 1981, Donkey Kong foi um dos primeiros jogos do gênero plataforma, cuja jogabilidade é focada na movimentação do personagem principal por estruturas de diferentes alturas. No game, Jumpman, que depois ficaria conhecido como Mario, deve enfrentar obstáculos para regastar a princesa Pauline – primeiro nome da princesa Peach. Foto: Reprodução Donkey Kong Jr. é sequência do jogo Donkey Kong, lançada um ano depois. A trama do jogo é uma reviravolta: o personagem Donkey Kong Jr. precisa salvar seu pai, Donkey Kong, preso em uma gaiola como punição por ter sequestrado a princesa Pauline. Foto: Reprodução Em Double Dragon II - The Revenge, o jogador vai distribuir muitos socos e chutes em membros de uma gangue responsável por assassinar a namorada de um dos personagens principais. O destaque do jogo lançado em 1989 foi a possibilidade de jogar com dois personagens simultâneos na tela. Foto: Reprodução Similar ao Tetris, Dr. Mario consiste em um jogo do gênero puzzle, lançado em 1990. O objetivo é destruir todos os vírus, combinando cápsulas de vitamina da mesma cor. Foto: Reprodução O jogo de corrida de motocross Excitebike foi uma dos primeiros títulos lançados para NES em 1985. O jogador controla um motociclista que precisa desviar de obstáculos e terminar a corrida abaixo de um determinado limite de tempo. Foto: Reprodução O primeiro título da série Final Fantasy foi lançado em 1987 e ajudou a popularizar o gênero RPG. A trama envolve quatro personagens, escolhidos pelo jogador, que precisam derrotar demônios para salvar o mundo. Foto: Reprodução Em Galaga, o jogador controla uma nave que se move para os lados na parte inferior da tela. Ele precisa impedir uma invasão de inimigos em forma de insetos, atirando neles e desviando de seus ataques. Foto: Reprodução O game de plataforma Ghosts'n Goblins traz o cavaleiro Arthur que precisa passar por vários cenários enfrentando monstros, fantasmas e demônios para salvar uma princesa aprisionada em um castelo. Foto: Reprodução Desenvolvido em 1985, Gradius é um jogo de nave que coloca o jogador como a última esperança para defender o planeta de uma invasão de alienígenas que querem escravizar os seres humanos. Foto: Reprodução No jogo Ice Climber de 1985, o jogador precisa subir montanhas, saltando sobre fendas de gelo e se defender de criaturas selvagens com um martelo. O objetivo é recuperar vegetais roubados por um condor gigante. Foto: Reprodução Em 1987, a Nintendo lançou o game Kid Icarus, que traz o anjo Pit e seu arco e flecha mágico. No jogo de aventura, Pit precisa restaurar a paz em Angel Land derrotando a deusa das trevas Medusa. Foto: Reprodução O game estilo plataforma Kirby's Adventure foi lançado pela Nintendo em 1993, sendo o segundo jogo da série, depois de Kirby's Dream Land, para Game Boy. No game, o personagem Kirby, que tem a capacidade de copiar poderes dos adversários, precisa recuperar a Star Rod, uma fonte de energia responsavel por garantir os sonhos dos habitantes de Dream Land. Foto: Reprodução No jogo que deu início à franquia de jogos mais popular do mundo, Mario e seu irmão Luigi se enfrentam em um cenário onde vários inimigos vão surgindo a partir dos canos. Os irmãos encanadores também podem cooperar entre si para se livrar das criaturas que tomaram os esgotos. Foto: Reprodução Mega Man II é um jogo de aventura de 1988, que ganhou destaque pela qualidade dos gráficos, pela trilha sonora e, principalmente, por estrear o sistema de “password”, que possibilita ao jogador interromper e recomeçar o jogo novamente na fase onde parou. Com a habilidade de copiar as armas de seus inimigos, o personagem Mega Man deve acabar com os planos do vilão Dr. Willy de dominar o mundo. Foto: Reprodução O primeiro jogo da série Metroid chegou às lojas em 1986. A história se passa no planeta Zebes, onde a personagem Samus tenta recuperar formas alienígenas que foram roubadas por piratas do espaço que pretendem usá-las para criar armas biológicas. Foto: Reprodução Produzido em 1988, em Ninja Gaiden, o jogador assume o papel de Ryu Hayabusa, um guerreiro em ascensão no clã de sua família, que viaja para a América para buscar vingança pela morte de seu pai. Foto: Reprodução Originalmente produzido para o Atari no início dos anos 1980, Pac-Man apresenta uma jogabilidade simples. O personagem precisa percorrer um labirinto para comer todas as pastilhas da fase, evitando ser atacado por fantasmas. Foto: Reprodução Punch-Out!! Featuring Mr. Dream é um game de boxe desenvolvido pela Nintendo em 1987. No jogo, o lutador estreante Little Mac precisa derrubar vários oponentes, incluindo o pugilista Mike Tyson. Foto: Reprodução StarTropics é um jogo de 1990 em que o jogador controla Mike Jones, um garoto que viaja para uma ilha tropical à procura de seu tio desaparecido. O jogo mistura elementos de exploração e batalhas contra monstros. Foto: Reprodução Em Super C, também conhecido como Super Contra, os clones de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone se unem para impedir que uma organização alienígena domine o planeta Terra. O game foi desenvolvido pela Konami e lançado para NES em 1990. Foto: Reprodução Lançado em 1985, o clássico Super Mario Bros foi um dos jogos mais vendidos da história com mais de 40 milhões de cópias e foi responsável pela popularização do NES. O jogo segue o enredo tradicional da série: Mario precisa salvar a princesa Peach do vilão Bowser. Foto: Reprodução Super Mario Bros 2 mantém o mesmo estilo do jogo original, porém o nível de dificuldade é bem maior. Por conta disso, a sequência não fez tanto sucesso e a Nintendo decidiu não lançar o título para NES nos Estados Unidos. O jogo chegou ao Japão em 1988. Foto: Reprodução Considerado ainda por muitos como o melhor jogo da série, Super Mario Bros 3 foi lançado em 1988 no Japão e logo se tornou um grande sucesso. Desta vez, Mario e Luigi precisam restaurar a paz no Reino dos Cogumelos depois que os filhos de Bowser transformam os reis em animais. Foto: Reprodução No game de futebol americano Tecmo Bowl, o jogador escolhe opções de jogadas ofensivas para seu time e deve tentar prever a jogada do adversário. O jogo foi o primeiro a usar os nomes dos jogadores reais da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) dos EUA Foto: Reprodução Criado em 1986, The Legend of Zelda é o primeiro jogo da saga do herói Link que percorre o reino de Hyrule para resgatar a Princesa Zelda que foi sequestrada pelo antagonista Ganon. O jogo incorpora elementos de RPG, aventura e ação. Foto: Reprodução A sequência de The Legend of Zelda, que chegou ao mercado em 1987, traz uma jogabilidade bem diferente do resto da série. Enquanto no primeiro título o personagem é visto de cima, em Zelda II o game fica mais próximo do estilo plataforma. Na trama, Link deve impedir que uma versão maligna de si mesmo ressuscite o vilão Ganon.

Para David Cole, diretor executivo da DFC Intelligentece, essa não é uma tarefa tão fácil: no começo de 2017, a Nintendo deve lançar seu novo videogame contemporâneo, o Switch. Dividir a atenção das fábricas entre dois produtos pode ser um problema.

O analista espera, porém, que o NES Classic Edition ajude os fãs da Nintendo a prestarem atenção no Switch, que vai suceder o fracasso do Wii U. Lançado em 2012, o videogame fez a Nintendo ter três anos consecutivos de prejuízo por suas baixas vendas. “Eles perderam a identidade de marca nos últimos anos. O NES Classic é perfeito para trazê-la de volta”, disse Cole.

Estratégia. Comprar um produto no fim de ano, mesmo online, não é nada simples. Quem conseguiu comprar um NES Classic teve de traçar uma estratégia maluca desde julho, quando a Nintendo anunciou que iria produzir o aparelho.

Foi o caso de Michael Salazar, de Sacramento, Califórnia: ele conseguiu fazer uma encomenda prévia do console em 22 de julho no website britânico da Amazon. Quando o aparelho chegou em sua casa, vindo diretamente de Edimburgo, Michael ficou eufórico.

Depois, ele rastreou as lojas da varejista Target pela internet: ao verificar que uma loja próxima de sua casa havia recebido três consoles ele correu para a loja num domingo às 7h30 da manhã para comprar um de presente para seu cunhado.

Agora, ele quer comprar um terceiro videogame para dar de presente. “Tenho 38 anos: esta é a minha infância”, disse Salazar. “A Nintendo sempre foi muito importante na minha vida.”/ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO