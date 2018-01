Nintendo finalmente reduz preço do Wii - Link - Estadão

Durante a Tokyo Game Show 2009, a Nintendo anunciou a redução de preço do Wii.

O console, que nos EUA custa US$ 250, custará US$ 200.

A redução de preço começará a valer 27 de setembro.

Desde o lançamento do Wii, em 2006, a Nintendo manteve o preço de lançamento. No mesmo período, tanto Xbox 360 quanto o PS3 tiveram pelo menos 2 reduções de preço.

O Wii, que já chegou a faltar nas lojas por mais de 2 anos, tem enfrentado uma redução substancial nas vendas nos últimos meses. Segundo o instituto NPD, em cinco meses, o Wii teve suas vendas reduzidas em 50%, em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo período, o Xbox 360 teve aumento de 10% nas vendas e o PS3, de 13 %.

Se não agir logo, colocando um game de peso na caixa, como Super Mario Galaxy, e mais um controle extra, a Nintendo pode ver, mais uma vez, sua liderança de mercado evaporar.

Mesmo com a redução de preço para US$ 200, é difícil para o Wii competir com PS3 e Xbox 360, que por US$ 100 a mais, oferecem alta definição, filmes para download, reprodução de DVDs e Blu-ray(no caso, o PS3) e interligação com PCs.

Ou a Nintendo agrega valor ao console, ou terá dias difíceis pela frente.