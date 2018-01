Nintendo pode lançar versão retrô do Super Nintendo - Link - Estadão

Videogame foi lançado no Japão em 1990 e teve clássicos como Super Mario World e Super Metroid

A Nintendo pode lançar até o final do ano uma versão remasterizada do Super Nintendo, videogame que fez muito sucesso nos anos 1990. Segundo fontes do Eurogamer, site especializado em videogames, a empresa já está desenvolvendo uma versão do aparelho para chegar ao mercado no final do ano.

De acordo com o site, o novo console deverá vir com alguns jogos na memória, mas ainda não se sabe quais – é possível esperar que o videogame traga jogos como Super Mario World, Donkey Kong Country e The Legend of Zelda: A Link to the Past.

A notícia chega dias depois que a Nintendo anunciou que vai descontinuar a produção do NES Classic Edition, versão remasterizada do Nintendo Entertainment System, videogame lançado em 1985. Vendido nos EUA a US$ 60, o dispositivo tinha 30 jogos na memória e era uma reprodução, em miniatura, do console dos anos 1980.

Segundo a Nintendo, o sucesso do NES Classic Edition surpreendeu – a empresa pensou apenas em produzir um dispositivo retrô para o Natal do ano passado. De acordo com as fontes do Eurogamer, a produção da nova versão do Super Nintendo (também chamado de SNES) é um dos favores que fizeram a empresa nipônica encerrar a produção do NES.