Nintendo prevê prejuízo e vendas menores - Link - Estadão

Empresa reduziu expectativa de vendas do Wii e do 3Ds e prevê prejuízo anual pela primeira vez

EUA – A Nintendo anunciou forte queda em seu lucro trimestral e projetou prejuízo anual superior ao esperado, enquanto luta contra o iene forte e seus aparelhos perdem terreno para rivais como o iPhone.

A criadora dos jogos Super Mario dominou o setor de videogames durante anos com o console Wii e o portátil DS, mas agora enfrenta dificuldades diante do boom nas vendas dos celulares inteligentes e tablets, mais versáteis.

FOTO: Toru Hanai/REUTERS

“Dizer que (os dias dos consoles) estão contados provavelmente seria exagero, mas os jogos para redes sociais e via internet estão crescendo e causando mudanças estruturais no futuro do setor, o que representa forte vento contrário para a Nintendo”, disse o diretor sênior de investimento da Sompo Japan Nipponkoa Asset Management, Shigeo Sugawara.

A Nintendo agora projeta prejuízo operacional anual de 45 bilhões de ienes (US$ 575 milhões), bem acima da previsão de 4,2 bilhões de ienes, média de 21 analistas.

“O período de crescimento (da Nintendo com os consoles) acabou. Não acredito que a companhia deixará de existir, mas se eles não ingressarem em novas categorias sem dúvida perderão a grande escala que desenvolveram”, opinou o vice-presidente de administração de fundos na Ichiyoshi Investment Management, Mitsushige Akino.

A Nintendo reduziu a projeção anual de vendas para o envelhecido console Wii de 12 milhões para 10 milhões de aparelhos, e a do portátil 3DS de 16 milhões a 14 milhões de unidades.

“Tínhamos melhores expectativas para a temporada de fim de ano, mas não fomos capazes de realizá-las”, declarou o presidente Satoru Iwata em Osaka.

As baixas vendas forçaram a Nintendo a reduzir o preço do tão aguardado portátil 3DS, em agosto, seis meses após o lançamento.

A decisão pôs fim ao histórico da Nintendo de registrar lucros tanto no hardware quanto no software de videogame, um modelo de negócios que conduziu a receita operacional da companhia ao pico de 555 bilhões de ienes em 2008/9.

/ REUTERS