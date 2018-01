Nintendo quer vender 4 milhões de 3DS - Link - Estadão

A Nintendo planeja vender cerca de 1,5 milhão de unidades do console portátil 3DS no Japão em seu primeiro mês a partir do lançamento, em 26 de fevereiro. A afirmação é do presidente da companhia, Satoru Iwata, em entrevista a um jornal nesta segunda-feira.

“É muito importante que asseguremos uma oferta contínua”, disse Iwata ao jornal Nikkei. A companhia vai trabalhar para evitar a falta de produto nas lojas que atingiu versões anteriores do DS.

O 3DS deve começar a ser vendido nos Estados Unidos e Europa em março e a Nintendo projeta vendas de 4 milhões de unidades no mundo até o final desse mês, segundo o jornal.

Enquanto os acessórios de controle de jogos por movimento Kinect, da Microsoft, e Move, da Sony, registram melhores sobra a tecnologia do Nintendo Wii; Apple e o Android, do Google, tomaram parte da participação da Nintendo no segmento de consoles portáteis.

O Nikkei informou que a Nintendo pode lançar o 3DS em mercados emergentes na Ásia e em outras regiões onde as economias estão crescendo rapidamente.

