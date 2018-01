Nintendo também foi alvo de ataque - Link - Estadão

??? Segundo a fabricante de games, nenhuma informação foi roubada pelos hackers

LOS ANGELES – Servidores da Nintendo nos Estados Unidos foram invadidos várias semanas atrás, mas nenhuma informação de cliente dos videogames da empresa foi furtada, afirmou a companhia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Nintendo é a mais recente empresa a ser alvo de invasão de hackers. Em abril, uma invasão a servidores da Sony expôs dados pessoais de mais de 100 milhões de usuários da PlayStation Network. Nenhum grupo assumiu autoria pela invasão.

Grupo de hackers Lulzsec alegou autoria do ataque. FOTO: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

A invasão aos computadores da Nintendo não afetou informações de consumidores, informou a empresa.

“O servidor não continha informação de consumidores. A proteção das informações de nossos clientes é nossa maior prioridade”, afirmou a Nintendo of America. “Constantemente monitoramos nossa segurança”, disse a empresa.

No domingo, o grupo hacker Lulzsec informou, via mensagem no Twitter, que atacou a Nintendo. O grupo é o mesmo que invadiu servidores de sites da Sony Pictures Entertainment na semana passada e que reclamou ataques contra o canal de televisão norte-americano PBS e contra a Fox.com.

O Lulzsec afirmou que acessou um arquivo, mas que “não queríamos mal nenhum. A Nintendo já consertou (a brecha de segurança)”.

A Nintendo deve divulgar um novo console de videogames para suceder o Wii na terça-feira, 7. A máquina será o primeiro console doméstico a chegar ao mercado em cinco anos.

/ REUTERS