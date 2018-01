Nintendo vendeu 500 mil Wii U em seis meses - Link - Estadão

Resultado do último semestre decepciona; mas empresa de Mario se mantém otimista e espera vender 9 milhões de consoles até março

TÓQUIO – A Nintendo manteve inalterada, nesta quarta-feira, sua previsão de vendas do console Wii U para o ano até março de 2014 em 9 milhões de unidades, cerca de um mês depois de ter reduzido o preço do console na América do Norte e na Europa para competir melhor contra as rivais.

A criadora da franquia Super Mario está contando com o novo Wii U para restaurar seu fôlego conforme enfrenta os novos lançamentos de hardware da Microsoft e da Sony.

No último semestre, encerrado no dia 30 de setembro, a Nintendo vendeu apenas 500 mil unidades de seu mais recente console, o Wii U, mesmo com o lançamento de títulos de franquias como Zelda e Pikmin, exclusivas para sua plataforma e muito apreciadas pelos fãs de games.

“O hardware do Wii U ainda tem um impacto negativo nos lucros da Nintendo, principalmente por causa de sua queda nos Estados Unidos e Europa”, disse a empresa, que, em seu balanço registrou US$ 236,2 milhões de prejuízo operacional, incluindo gastos com publicidade e desenvolvimento de softwares. Mesmo assim, a empresa se mantém otimista, com expectativas de ter US$ 560 milhões de lucro em seu próximo ano fiscal.

A Nintendo, que fabricava baralhos no final do século 19 quando foi criada, também projetou as vendas de seu console portátil 3DS em 18 milhões de unidades, também mantendo as previsões anteriores.

Atualmente, a Nintendo também enfrenta uma competição dura contra jogos para dispositivos móveis gratuitos ou muito baratos.

Buscando atrair novos jogadores que não puderam comprar as versões mais caras do seu 3DS, a Nintendo lançou neste mês o 2DS, mais barato, que tem uma resolução mais baixa e que reproduz jogos de DS e 3DS em gráficos 2D, na América do Norte e na Europa.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK

—-

Leia mais:

• “Perdemos dinheiro com o PS4 a R$ 4 mil”, diz diretor da Sony

• Xbox One será feito no Brasil, revela Anatel

• Sony anuncia parceria com Instituto Ayrton Senna para Gran Turismo 6

• Jogos terão sistema rápido de censura