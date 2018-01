Nintendo vendeu três milhões de 3DS - Link - Estadão

A empresa japonesa de entretenimento passou um ano complicado, mas fecha 2011 com três milhões de seu console portátil vendidos

TÓQUIO – A japonesa Nintendo vendeu mais de três milhões de unidades do seu console portátil 3DS em todo o mundo desde que foi lançado ao mercado em fevereiro, informou hoje a agência local Kyodo.

Só na última semana, após o lançamento do popular “Monster Hunter” para 3DS, foram vendidas 378.114 consoles, o que aumenta o total de vendas para 3,12 milhões, segundo da editora especializada Enterbrain. A chegada de nove novos títulos no mercado ajudou no aumento das vendas do 3DS, entre eles se destacam o “Mario Kart 7″, lançado em novembro.

A Nintendo lançou em fevereiro seu produto com a ambição de conquistar o setor de entretenimento portátil. Em agosto, vendo a diminuição nas vendas, o grupo decidiu baixar o preço do console em aproximadamente um terço, o que no Japão significou um corte de 10 mil yenes (cerca de 97 euros).

O cenário mudou a partir do momento em que a empresa usou a estratégia de lançar novos títulos mirando na temporada de vendas do fim do ano.

