Nintendo Wii faz sucesso com as mulheres - Link - Estadão

Nintendo Wii faz sucesso com as mulheres

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Nintendo, 80% das garotas que começam a jogar videogame escolhem o Nintendo Wii para sua primeira vez. O Xbox 360 fica em segundo, com 11%, e o PS3 é o lanterna, com 9% das meninas gamers.

28/11/2009 | 10h33