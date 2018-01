Nissim Ourfali processa Google - Link - Estadão

Família do garoto que ficou famoso por vídeo de Bar Mitzvah pede R$ 30 mil em indenização

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A família de Nissim Ourfali está processando o Google e pede indenização de R$ 30 mil, além da retirada da internet qualquer referência ao vídeo publicado por eles no Youtube. O processo foi iniciado no dia 18 de setembro e ainda não foi concluído.

—-

Nissim Ourfali ficou popular após a publicação do vídeo do seu Bar Mitzvah, em que canta uma paródia da música”‘What Makes You Beautiful”, da banda One Direction. Divulgado inicialmente pela própria família, o vídeo acabou alcançando milhões de visualizações e foi retirado do ar. Ainda sim, cópias e versões continuam circulando através de novas postagens.

Em um trecho do processo, o Ministério Público pede que seja verificado o vídeo divulgado “a causar sérios transtornos à vida do autor”. Uma das conclusões é a impossibilidade se retirar totalmente os caminhos de acesso para o vídeo.

A Revista Exame procurou o Google e os advogados da família Ourfali. Ninguém se pronunciou sobre o caso.