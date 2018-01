No dia em que mundo parou para ver Lost; Tessália roubou a cena - Link - Estadão

Foi aí que Tessália Serighelli, a Geni de 2010, roubou a cena. Minutos após sua eliminação recorde no BBB 10 – 78% de mais de 30 milhões de votos – a @twittess viu seu nome (e piadas relacionadas a ele, com vários termos perjorativos) pipocarem no ranking dos trending topics. No Brasil e em São Paulo, isso já era esperado. Mas o que dizer da cidade de Seattle, cujo Top 10 era inteiramente relacionado à publicitária?