No Google; não precisa mais clicar no botão - Link - Estadão

O serviço de buscas está testando a possibilidade de buscar sem apertar o botão ‘enter’. Basta escrever o termo na caixa e os resultados vão aparecendo em tempo real:

A novidade vem sendo testada em contas aleatórias dos usuários. É mais uma investida do Google no campo do ‘tempo real’, mas pode ser um tiro no pé – além do risco de se tornar algo chato, é um problema também para definir como funcionariam os anúncios.