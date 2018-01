No início; era o tijolão"" - Link - Estadão

Foto: Arquivo/AE

A primeira rede de celular foi inaugurada no Rio de Janeiro em dezembro de 1990. Em seguida, foram feitas licitações para outras cidades do País. Por causa da disputa entre as empresas, São Paulo só teve seu primeiro celular em 1993.

Até a privatização, em 1998, porém, era preciso se cadastrar e esperar até dois anos para receber uma linha e ainda depositar cerca de US$ 3,5 mil para ter um “tijolão”. O País adotou a tecnologia analógica (AMPS), já antiga para a época, e só entrou para a telefonia digital (2G) em 1998. No fim de 2000, 10 anos depois, eram 23 milhões de celulares.

