No More Heroes será lançado para Xbox 360 e PS3 - Link - Estadão

O game No More Heroes, de Suda (51)Goichi, será lançado para plataformas de alta definição. O game, denominado No More Heroes Paradise, será um remix da primeira versão, que foi lançada apenas para Wii.

O jogo provavelmente não usará detecção de movimento. No Wii, No More Heroes foi o melhor exemplo de como o controle por movimento pode ser utilizado sem exagero.

O site oficial do game acabou de entrar no ar, e já sinaliza que cada console de última geração terá seus atributos próprios.

A versão PS3 será denominada “Sexy Cherry Flavor” e a de Xbox 360, “Sweet Mango”. Já foi anunciado que a versão de PS3 será censurada, assim como a de Wii foi ao ser lançada na Japão. A versão de Xbox 360 virá sem cortes, recheada de violência e sexo, exatamente como Suda Goichi queria.

No More Heroes Paradise terá um modo especial de jogo em que as garotas assassinas aparecem em trajes sumários. No game, o protagonista Travis Touchdown é viciado em animações japonesas com garotas seminuas. Enfrentar as oponentes mais a vontade tem tudo a ver com a temática do jogo.

O game, que sai no Japão em janeiro de 2010, ainda não tem data de lançamento no ocidente.