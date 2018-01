No Youtube; usuários dão dicas de livros - Link - Estadão

Lais Cattassini

SÃO PAULO – Assim como existem os vídeos para dar dicas de maquiagem, ensinar artesanato e discutir cinema, há também os usuários do YouTube que discutem literatura. Chamados de “booktubers”, os canais fazem resenhas, brincadeiras, promoções e enriquecem a discussão literária online.

A professora de inglês e tradutora Tatiana Feltrin, de 30 anos, foi uma das primeiras brasileiras a entrar para a categoria, com o canal Tiny Little Things, hoje com mais de 7,7 mil usuários inscritos. Ela diz que começou a fazer vídeos em 2007. “O primeiro era sobre livros em inglês para complementar os estudos da língua. Depois passei a mostrar os livros que eu tinha lido e muita gente se interessou.”

Mais dinâmicas do que as críticas em texto, as resenhas em vídeo ainda têm a vantagem de mostrar aos usuários o tamanho do livro, da letra e até a qualidade da edição.

Considerada uma das melhores “booktubers”, a canadense Priscilla Castro, de 26 anos, mantém o canal The Readables, com mais de 21,1 mil usuários inscritos. O canal começou em 2010, inspirado pelas pessoas que usavam o YouTube para fazer críticas de filmes. Priscilla acredita que vídeos são essenciais para transmitir uma boa opinião literária. “A pessoa precisa ter uma grande paixão por livros e precisa se expressar de maneira vívida nos vídeos”, diz.

A holandesa Sanne Vliegenthart, de 23 anos, do canal Books and Quills, acha mais fácil se expressar em vídeo, e isso anima a audiência. “Eu nunca escrevi uma resenha de um livro.”

PARA ASSISTIR

Tiny little things

De Tatiana Feltrin. Tem mais de 7,7 mil inscritos. http://www.youtube.com/user/tatianagfelt…

The readables

De Priscilla Castro. Tem mais de 21,1 mil usuários inscritos. http://www.youtube.com/user/thereadables…

Books and quills

De Sanne Vliengthart, tem mais de 17 mil usuários inscritos. http://www.youtube.com/user/booksandquil…

