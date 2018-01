Nokia 808 PureView marca fim do Symbian - Link - Estadão

Em seu relatório anual, Nokia confirma que o smartphone lançado em fevereiro do ano passado foi o último com o sistema

SÃO PAULO – O smartphone Nokia 808 PureView, com câmera de 41 megapixels, foi o último aparelho que a empresa lançou rodando o sistema Symbian, que existe desde 1998. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 24, no balanço anual da companhia.

Nokia 808 PureView, com câmera de 41MP. FOTO: Divulgação

“Durante nossa transição para o Windows Phone ao longo de 2012, também continuamos a lançar dispositivos com Symbian. O Nokia 808 PureView, que demonstrou nossa capacidade de lidar com imagens e que foi lançado em meados de 2012, foi o último aparelho Symbian apresentado pela Nokia”, diz o relatório.

A empresa cita que vendeu apenas 2,2 milhões de smartphones Symbian no último trimestre do ano passado, exatamente a metade das vendas de aparelhos Windows Phone: 4,4 milhões. No entanto, a maior responsável pela receita de US$ 10,7 bilhões foi a linha Asha, com 9,3 milhões de aparelhos vendidos.

Segundo a Gartner, em 2007, 63,5% dos smartphones vendidos eram Symbian; fatia essa que foi diminuindo de maneira drástica com a ascensão do Android, sistema operacional do Google. No último trimestre do ano passado, o Symbiam só abocanhou 2,6% das vendas de smartphones, contra 72,4% do Android.

Em 2011, a Nokia encerrou as vendas de aparelhos com Symbian nos Estados Unidos, alegando que manteria o foco em lançamentos com Windows Phone.