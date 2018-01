Nokia abre processo sobre patentes contra HTC - Link - Estadão

A finlandesa abre processo contra HTC e diz também ter reclamações contra a canadense RIM, dona do Blackberry

FOTO: Tim Chong/Reuters

HELSINQUE – A Nokia abriu um processo contra a HTC nos Estados Unidos e Alemanha, alegando que a fabricante taiuanesa de smartphones violou suas patentes.

A fabricante finlandesa disse também ter aberto reclamações contra a Research In Motion, fabricante do BlackBerry, e a ViewSonic, citando patentes relacionadas a navegação, codificação de dados e outras tecnologias móveis.

“Embora preferíssemos evitar litígio, a Nokia teve que abrir estas ações para encerrar o uso não autorizado de nossas inovações e tecnologias, que não foram amplamente licenciadas”, disse a Nokia em um comunicado nesta quarta-feira, 2.

