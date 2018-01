Nokia adquire empresa de geolocalização - Link - Estadão

O maior fabricante de celulares do mundo, a Nokia, anunciou na sexta-feira, 9, que comprou a empresa de tecnologia geográfica norte-americana MetaCarta, como parte da estratégia de oferecer serviços de orientação por satélite aos consumidores.

A Nokia não deu detalhes do negócio ou do preço pago pela MetaCarta, mas afirmou que a empresa baseada no Estado de Massachusetts emprega mais de 30 pessoas.

A tecnologia da MetaCarta combina buscas localizadas e marcações geográficas (geotagging) permitindo aos usuários escrever conteúdo sobre qualquer lugar marcado no mapa.

Em janeiro a Nokia anunciou que passaria a oferecer navegação GPS gratuitamente nos seus telefones e também disponibilizaria aplicativos e serviços de localização para os usuários dos seus telefones.

O movimento foi visto como uma tentativa de golpear os fabricantes de navegadores GPS como TomTom e Garmin, como também o Google — que oferece um serviço parecido pelo Google Maps no celular Motorola Droid nos Estados Unidos.