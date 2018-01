Nokia anuncia Windows Phone para os EUA - Link - Estadão

Empresa apresentou na CES o Lumia 900, primeiro modelo com plataforma Windows a sair no mercado americano

STEPHEN ELOP, CEO DA NOKIA

LAS VEGAS – A Nokia anunciou nesta segunda, 9, o lançamento do Lumia 900, seu terceiro dispositivo equipado com o software Windows Phone. O aparelho deve chegar aos Estados Unidos no segundo trimestre do ano exclusivamente pela operadora AT&T.

Segundo apontaram os responsáveis da fabricante finlandesa na apresentação, que aconteceu em Las Vegas durante a feira de eletrônica de consumo CES, se trata do primeiro dispositivo com conexão LTE equipado com Windows Phone.

O Lumia 900 é a primeira grande aposta da aliança Nokia-Microsoft no mercado americano, aonde ainda não chegaram as versões 710 e 800 já disponíveis na Europa.

Entre as atrações do novo lançamento estarão câmera frontal para a realização de videoconferências, tela de alta resolução de 4,3 polegadas, conectividade 4G e LTE e bateria que promete uma longa duração.

O mercado europeu terá de esperar o Mobile World Congress de Barcelona, no mês que vem, para comprovar se haverá um terceiro dispositivo com Windows Phone também na Europa.

/ EFE