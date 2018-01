Nokia apresenta novos celulares Symbian - Link - Estadão

A Nokia apresentou nesta terça-feira os primeiros modelos de smartphones com a plataforma Symbian reformulada. A nova versão sistema, atualmente de propriedade da Nokia depois de ter tido o código aberto em 2010, inclui novos ícones, melhorias e um navegador mais rápido para acessar a internet.

Os aparelhos E6 (à esq.) e o X7 apresentados nesta terça. FOTO: DIVULGAÇÃO

A Nokia afirmou que os dois modelos — o E6 e o X7 — têm maior autonomia de bateria, melhor digitação de textos e um novo software de mapas, o Ovi maps, com um melhor mecanismo de buscas e sugestões de rotas.

O Nokia E6 vem com um teclado físico no padrão QWERTY e uma tela sensível ao toque de alta resolução. Ele é destinado aos consumidores corporativos, enquanto que o o Nokia X7 é mais focado no entretenimento e tem uma tela de quatro polegadas (10 centímetros na diagonal) que pode ser boa para jogar games.

O maior fabricante de celulares, porém, não informou o preço estimado dos aparelhos.

O mercado parece não ter se impressionado com as novidades, lançadas em um momento em que a Nokia enfrenta uma crescente concorrência principalmente de fabricantes de smartphones, como a Apple e a Research In Motion (RIM), que produz os celulares BlackBerry.

As ações da empresa caíram mais de 3% nesta terça, e fecharam o dia negociadas a € 6,08 (US$ 8,80) cada na bolsa de valores de Helsinque, Finlândia.

Mais de 200 milhões de telefones, e outros 150 milhões esperados para este ano, usam o Symbian. O sistema é visto pelos desenvolvedores como complicado e ultrapassado. No fim de 2010, ele foi superado pelo Android, do Google, como plataforma mais usada em smartphones.

A Nokia disse que o novo e mais rápido software do Symbian, conhecido como Anna, estará disponível para outros modelos topo de linha da empresa, incluindo o N8, o E7, o C7 e o C6-01 “nos próximos meses”.

Em fevereiro a Nokia e a Microsoft surpreenderam a indústria ao anunciar que estavam unindo as forças para usar o sistema Windows Phone, da Microsoft, como principal para smartphones da Nokia. A fabricante também havia afirmando que manteria o desenvolvimento do Symbian na ocasião. Mas ela tem uma batalha difícil pela frente.

O iPhone definiu um padrão para os smartphones atuais e os BlackBerrys da Research In Motion se tornaram os favoritos para os clientes corporativos. Mais recentemente, o Android emergiu como uma nova opção para os fabricantes de celulares em busca de uma maior concorrência com o iPhone.

Um desafio chave será produzir aparelhos de qualidade e atraentes que ajude a posicionar o Windows Phone como uma alternativa aos líderes de mercado hoje.

O Windows Phone 7, lançado em 2010, ainda tem muito a fazer para alcançar os concorrentes, para atrair tanto usuários quanto desenvolvedores de aplicativos.

A Nokia, que afirma ter cerca de 1,3 bilhão de usuários de seus aparelhos diariamente, espera que a parceria com a Microsoft vai ajudar a alcançar mais um bilhão de clientes que começarão a usar a internet nos celulares em países emergentes.

No ano passado, a empresa finlandesa se manteve como fabricante de celulares número 1 — posição em que está desde 1998 — vendendo 432 milhões de aparelhos, mais do que os seus três rivais mais próximos somados. Mas a participação da empresa nas vendas de celular tem caído ao longo dos últimos anos, desde que alcaçou o recorde de 41% dos celulares vendidos em 2008 para 31% no último trimestre de 2010.

A sua participação nos smartphones também sucumbiram para 30% no fim de 2010, ante 40% no ano anterior.

/ Matti Huuhtanen (Associated Press)

