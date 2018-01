Nokia atrasa lançamento de novos aparelhos - Link - Estadão

Smartphones com tela grande fariam empresa recuperar mercado, mas evento marcado para o fim do mês foi adiado por semanas

SÃO PAULO – A Nokia atrasou o lançamento de um novo smartphone de tela superior a 5 polegadas, originalmente planejado para o fim de setembro, na sequência do negócio em que vendeu sua unidade de dispositivos móveis e licenças de patentes para a Microsoft, disse uma fonte nesta segunda-feira.

A Nokia planejava anunciar os novos aparelhos, incluindo um smartphone com uma tela de mais de 5 polegadas, para recuperar sua linha Lumia, que usa o software Windows Phone, da Microsoft, de acordo com fontes familiares ao plano anterior ao negócio com a Microsoft.

Uma das fontes disse que o evento de lançamento, originalmente agendado para ocorrer em Nova York no fim do mês, foi adiado por várias semanas. A Reuters não pode confirmar uma nova data, e uma porta-voz da Nokia se recusou a comentar.

A Nokia e a Microsoft ainda estão operando como companhias separadas uma vez que o negócio de 5,44 bilhões de euros, anunciado em 3 de setembro, ainda não foi concluído. Mas o presidente-executivo Stephen Elop, que foi contratado da Microsoft em 2010 para recuperar a companhia e retornará à sua antiga empresa depois do fechamento do acordo, já se afastou para evitar possíveis conflitos de interesse.

Sob a gestão de Elop, a Nokia lutou para fechar a lacuna com a Samsung Electronics e a Apple em smartphones, embora tenha intensificado o ritmo de lançamentos de produtos no ano passado. A líder de mercado Samsung tem liderado o caminho em aparelhos de tela superior a 5 polegadas, desmentindo seus críticos, que disseram que os aparelhos eram muito desajeitados.

