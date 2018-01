Nokia aumenta lucro e anuncia cortes - Link - Estadão

Stephen Elop, da Microsoft para a Nokia. FOTO: Luke MacGregor/REUTERS

O novo CEO da Nokia, Stephen Elop, já chegou deixando sua marca na empresa. O executivo demitiu 1.800 funcionários e anunciou um resultado melhor que o esperado para a Nokia no terceiro trimestre, impulsionado por forte demanda por celulares mais baratos.

O canadense, antigo executivo da Microsoft, assumiu em 21 de setembro o posto de Olli-Pekka Kallasvuo, durante cujo mandato de quatro anos o valor de mercado da empresa caiu pela metade, enquanto Apple e Google decolavam no mercado de smartphones.

O Nokia N8, o primeiro rival competitivo com o iPhone da Apple, teve suas comercialização iniciada no fim de setembro nos EUA.

A Nokia freiou as quedas no lucro a partir de uma dura política de cortes dos gastos. Agora, a empresa planeja reduzir 3% do quadro de funcionários.

O lucro de terceiro trimestre da companhia caiu para 0,14 euro por ação ante 0,18 euro um ano antes, mas superou todas as previsões de analistas, que variavam entre 0,08 euro e 0,12 euro por ação. A pesquisa da Reuters reuniu estimativas de 36 analistas.

O resultado fazia as ações da companhia dispararem 8,1% às 8h43 (horário de Brasília).

Elop disse recentemente que decidiu adiar o lançamento do primeiro produto da Nokia que utiliza a nova plataforma de software Meego, que é visto como trunfo do grupo finlandês na luta por uma fatia maior do mercado voltado para consumidores mais sofisticados. “A minha avaliação foi de que seria um evento de 2011″, disse ele.

