Nokia busca mais fornecedores para Windows Phone - Link - Estadão

A Nokia afirmou nesta sexta-feira, 20, que está negociando com várias fornecedoras de chipsets a respeito de seus futuros modelos com Windows Phone após ter decidido usar chipsets da Qualcomm em seus primeiros smartphones com o software da Microsoft.

A Nokia anunciou em fevereiro que iria usar o software Windows Phone, da Microsoft, em todos os seus smartphones.

O sistema operacional Windows Phone, da Microsoft, está disponível apenas em chips da Qualcomm, mas a gigante de software norte-amerciana disse que está expandindo sua base de fornecedoras.

“Os primeiros Nokias baseados no Windows Phone têm chipsets da Qualcomm”, disse um porta-voz da Nokia.

“Nossa meta é construir um ecossistema vibrante com a Nokia e o sistema operacional Windows Phone e, com esse fim, naturalmente, estamos mantendo discussões com um número de fornecedoras para o futuro portfólio de produtos”, disse.

Ele afirmou que uma das companhias envolvidas nas negociações é a ST-Ericsson.

/ REUTERS