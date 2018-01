Nokia Camp reúne representantes de mídias sociais em SP - Link - Estadão

Durante a semana, 50 dos blogueiros convidados – aqueles que já são considerados pela Nokia ‘parceiros’ – receberam um aparelho N97 de presente. Os que moram fora de São Paulo também ganharam passagens aéreas e hospedagem.

No evento, a Nokia se esforçou em mostrar que está em transição entre uma empresa que é conhecida por produzir apenas hardware para uma companhia que também oferece serviços e entretenimento. “Daqui para frente, a Nokia quer oferecer a solução completa para o usuário de mobile”, explica Almir Narcizo, presidente da Nokia no Brasil. Parte desse esforço começou com o lançamento da Nokia Music, que vende música digital à là carte pela internet, e da Ovi Store, que disponibiliza aplicativos gratuitos e pagos para os celulares Nokia.

O gerente de música da Nokia no Brasil, Adrian Harley, disse que a empresa planeja expandir o número de aparelhos com o serviço Comes With Music, que permite que o usuário baixe música digital por um ano, e o streaming de videoclipes para os celulares Nokia está a caminho. Não há, contudo, previsão de conversa com produtoras para oferecer download ou streaming de filmes inteiros.