Nokia confirma E72 e anuncia 5530 XpressMusic - Link - Estadão

A função de scroll ótico – um botão que é uma espécie de pad com sensor de toque – melhorou a interface de navegação, segundo a Nokia. O E72 vem com câmera de 5 megapixels, bússola e plug para fones de ouvido de tamanho ‘padrão’, com 3.5mm. A Nokia divulgou um vídeo com as características do aparelho:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/LAbgKV92E_U" width="425" height="344" wmode="transparent" /]