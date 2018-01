Nokia confirma lançamento de seu 1º netbook - Link - Estadão

A Nokia confirmou hoje em nota à imprensa que lançará um netbook 3G, baseado em Windows, com processador Intel Atom e localização por satélite (GPS). Chamado de Nokia Booklet 3G, o netbook será apresentado semana que vem no evento Nokia World, em Stuttgart, Alemanha. Até lá, nada de falar sobre qual versão do Windows ele vai usar, preço, nem em quais países e quando vai estar a venda.

O que o fabricante falou é que o netbook tem tela de 10 polegadas, pesa 1,25 quilos e tem “pouco mais” de 2 centímetros de espessura. Ainda vem com porta HDMI (para conectá-lo a televisores de alta definição), webcam integrada, leitor de cartão SD e Bluetooth.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/fIHWM4liM2g" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

A expectativa já era grande sobre a entrada da Nokia no mercado de computadores portáteis. Recentemente, o fabricante de celulares e a Intel anunciaram uma parceria para fornecimento de processadores para dispositivos móveis.

No fim de julho, o Link publicou uma reportagem apontando a tendência de fabricantes de celular estarem entrando no mercado de computadores e, do outro lado, as empresas de computador produzindo aparelhos cada vez menores e portáteis. Veja os textos publicados abaixo:

