Nokia demitirá 300 funcionários - Link - Estadão

A Nokia, maior vendedora de telefones celulares do mundo em volume, disse que manterá seu plano de cortar 300 postos de trabalho na Finlândia, depois de encerrar as negociações com sindicatos.

As demissões fazem parte do plano da Nokia de cortar 1,3 mil cargos na unidade de localização e comércio, que inclui a Navteq, o maior serviço do mundo de mapeamento digital.

A redução na força de trabalho acontece em meio ao plano de cortes de custos divulgado em abril, que inclui a demissão de 4 mil pessoas, 1,4 mil delas na Finlândia.

