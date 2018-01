Nokia desenvolve relógio inteligente multi-tela - Link - Estadão

Smartwatch chamado de ‘Facet’ terá troca de telas ao gosto do usuário, mas não tem previsão de lançamento

SÃO PAULO - O site americano Engadget noticiou nessa sexta-feira, 18, que a Nokia também pretende entrar no mercado de relógios inteligentes, que recentemente começou a ser explorado pela Sony e pela Samsung. Entretanto, seu dispositivo, chamado até o momento de ‘Facet’, parece chegar à frente da concorrência por uma novidade muito interessante: a presença de não apenas uma, mas seis telas.

Sim, é isso mesmo que você leu: a ideia da Nokia não é fazer o usuário olhar para uma tela só, mas sim girar o relógio em seu pulso e trocar as telas de acordo com a funcionalidade delas – como hora, previsão do tempo, notificações de redes sociais e ligações. Não entendeu?

A equipe de desenvolvimento da Nokia te explica no vídeo abaixo:

O protótipo mostrado acima é o mesmo apresentado pela empresa finlandesa à comissão de patentes norte-americana em agosto de 2012. É cedo para dizer, entretanto, como e quando o dispositivo chegará ao mercado – e até mesmo se a Microsoft, que comprou a Nokia no começo de setembro, apostará no aparelho.

