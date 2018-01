Nokia domina metade da publicidade móvel - Link - Estadão

O sistema operacional para celulares da Nokia detém quase 50% do mercado global de publicidade móvel, mais que sua fatia do mercado de celulares e mais que a popular Apple, segundo nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 20.

A InMobi, maior rede de publicidade móvel do mundo, informou que 48% de seus anúncios em julho foram para celulares da marca finlandesa, apesar da companhia ser considerada fraca no setor de smartphones, mais apropriados para esse mercado.

Segundo a pesquisa, o iPhone da Apple, considerado ideal para assistir a conteúdo e comerciais, contava com apenas 8 por cento do mercado em julho.

Em termos de participação total de mercado, a Nokia detém, através de seu sistema operacional Symbian, cerca de 40 por cento do mercado de smartphones, mas vem perdendo a liderança no setor nos últimos anos para o iPhone e o BlackBerry, da RIM.

De acordo com analistas da Gartner, o sistema operacional da Apple, iOS, conta com 14 por cento do mercado geral de sistemas operacionais móveis. Já o Android, do Google, tem apenas 3 por cento dos anúncios da InMobi, apesar de deter 17 por cento do mercado de sistemas operacionais.

