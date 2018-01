Nokia e Apple: round 2 - Link - Estadão

Em mais um capítulo na a batalha legal entre dois gigantes tecnológicos, a Comissão de Comércio Exterior dos Estados Unidos aceitou na sexta-feira investigar a acusação da Apple de que a Nokia violou suas patentes.

As empresas estão em uma rixa desde outubro, quando a Nokia processou a Apple e disse que o fabricante do iPhone estava usando suas tecnologias patenteadas sem pagar por elas.

A Apple contra-atacou com outro processo contra a Nokia, e ambas empresas procuraram a Comissão de Comércio Exterior, entrando com pedidos de violação no órgão.

A Apple pediu à Comissão que a Nokia fosse impedida de vender certos modelos de telefones celular nos Estandos Unidos. A Apple argumenta que os aparelhos violam nove de suas patentes.

O caso será atribuído a um dos seis juízes administrativos da Comissão de Comércio Exterior, que vão realizar um audiência para analisar as provas. O órgão vai estipular uma data limite de 45 dias para terminar o inquérito depois que a investigação começar.

Por outro lado, a Comissão concordou no mês passado em investigar as queixas da Nokia contra a Apple. A Nokia alega que a Apple infrigiu sete de suas patentes.

A disputa legal entre a Nokia e a Apple pode envolver até centenas de milhões de doláres com pagamentos anuais de royalties.

A Nokia é o maior fabricante de telefones celulares do mundo, mas tem tido problemas em acompanhar o rápido crescimento do mercado de smartphones. Enquanto que a Apple, que entrou no mercado de telefones celulares em 2007, teve um enorme sucesso com o iPhone.