Nokia E75 com Messaging - Link - Estadão

IMAGENS: FILIPE SERRANO/AE

Apenas comecei a mexer nele, mas já dá para ver alguns recursos diferentes, como a possibilidade de criar perfis para “trabalho” e “pessoal”. Não é só aquele perfil que altera o tipo de toque, mas dá para configurar ainda quais atalhos aparecem na tela, o tipo de notificação de e-mail e o papel de parede.

Outra coisa boa é que ele integra a comunicação com os seus contatos. Assim que você começa a digitar um número, o E75 faz uma busca pelos nomes gravados na sua agenda, e ainda permite escolher se quer telefonar, enviar mensagens e e-mails para eles.

Fora isso, o E75 traz conexão 3G HSDPA, Wi-Fi, GPS, rádio, câmera de 3.2 megapixels e já vem com os principais recursos para trabalhar instalados, como leitor de arquivos do Office, PDF e Zip, além de permitir a configuração para acessar redes fechadas de empresas e para criptografar dados.

NOKIA MESSAGING

O Nokia Messaging é um novo programa para ler e-mails no celular que a Nokia lançou. O aplicativo já vem instalado no E75 e, além de facilitar a leitura de contas do Gmail, Hotmail e Yahoo Mail, ele pode ser usado para ler e-mails da conta corporativa de servidores Exchange.

O programa também pode ser instalado em outros aparelhos da Nokia com o sistema S60. Para baixar o aplicativo, é preciso se cadastrar no site http://email.nokia.com ou acessar, no celular, o endereço http://email.nokia.mobi. Na página é possível saber se seu celular é compatível.