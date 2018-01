Nokia em queda - Link - Estadão

A Nokia alertou nesta quarta-feira, 16, que a lucratividade da unidade de celulares da empresa será menor que a esperada no atual trimestre e em 2010. A companhia citou um ambiente de competição mais acirrada com rivais como Apple no mercado de aparelhos sofisticados.

“No segundo trimestre de 2010, diversos fatores estão impactando negativamente os negócios da Nokia de forma mais intensa que a esperada anteriormente”, informou a companhia em comunicado.

“Estes fatores incluem: o ambiente competitivo, principalmente no mercado de aparelhos sofisticados e mudanças no mix de produtos para equipamentos com margem bruta mais baixa”, acrescentou a companhia.

“Além disso, a recente depreciação do euro afeta o custo dos produtos vendidos, as despesas operacionais e a estratégia global de preços.”

Após o anúncio, as ações da companhia desabaram 11%, operando em queda de 9,27% às 10h15 (horário de Brasília).

(REUTERS)