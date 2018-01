Nokia espera encerrar venda para a Microsoft nessa semana - Link - Estadão

SÃO PAULO – A companhia finlandesa Nokia disse nessa segunda-feira, 21, que espera encerrar ainda nessa semana as negociações da venda de sua divisão de negócios móveis para a Microsoft, uma vez que conseguiu reunir todas as aprovações de regulação internacionais para completar a transação.

O acordo, que envolveu o pagamento de US$ 7,5 bilhões de dólares da Microsoft à finlandesa em setembro, foi atrasado por culpa de aprovações pendentes — em especial, a da agência fiscalizadora do comércio chinesa, que deu seu aval para a venda no começo deste mês.

Apesar da venda, que inclui as divisões responsáveis pelas bem-sucedidas linhas de aparelhos Lumia e Asha, a companhia finlandesa manteve suas patentes, que é tida por analistas como uma promissora fonte de crescimento futuro. Como fabricante de celulares, a Nokia pagava rivais para o uso de suas licenças de tecnologia, também cobrando pelas suas próprias licenças. Reestruturada, a Nokia ficaria livre para elevar essas taxas, dizem analistas.

Além disso, há a expectativa de que a Nokia Services and Network — parte restante da empresa, que não foi vendida — anuncie seu plano de negócios para os próximos meses logo após o fechamento do acordo com a Microsoft.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK