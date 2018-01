Nokia estreia smartphone com pagamento móvel - Link - Estadão

O Lumia 610 será o primeiro a adotar a tecnologia chamada de NFC

Stephen Elop, CEO da Nokia, apresentou o Lumia 610 na China, em março. FOTO: Zheyang Soohoo/REUTERS

HELSINQUE – A Nokia revelou nesta quarta-feira, 11, que o aparelho Lumia 610, será o primeiro a adotar a tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance (NFC, na sigla em inglês) para a plataforma Windows, da Microsoft. Segundo a empresa, outros modelos com essa tecnologia estão nos planos.

A NFC permite que dados sejam compartilhados sem fio a uma distância de poucos centímetros, o que significa que telefones celulares podem ser utilizados para fazer pagamentos, armazenar bilhetes eletrônicos, fazer download de música e trocar fotos, por exemplo.

“Estamos trazendo a NFC para nosso portfólio”, disse o chefe de marketing da unidade de smartphones da Nokia, Ilari Nurmi, em comunicado.

A expectativa é que vendas de telefones NFC devem mais do que triplicar, para 100 milhões de aparelhos, neste ano, à medida que fabricantes e operadoras apresentam novos modelos, esperando alcançar o emergente mercado de pagamentos móveis, disse a empresa de pesquisas Berg Insight no mês passado.

