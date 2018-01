Nokia faz recall de 14 milhões de carregadores; Brasil não foi afetado - Link - Estadão

Em comunicado, a assessoria de imprensa da empresa no Brasil afirmou que não precisamos nos preocupar, uma vez, que a série de carregadores com defeito não foram comercializados no País. “Nenhum dos modelos inseridos no programa foi vendido no mercado brasileiro por meio dos canais autorizados de comercialização de produtos e acessórios Nokia”, garantiu a nota.

Caso o consumidor tenha adquirido um carregador em outro país e queira verificar se ele faz parte do programa de recall, deve acessar o site http:\\chargerexchange.nokia.com para mais informações.

