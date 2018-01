Nokia fecha lojas próprias nos EUA - Link - Estadão

Loja da Nokia em NY (FOTO: DIVULGAÇÃO)

A empresa agora aposta nas operadoras de telefonia e nos grandes magazines para a venda de seus aparelhos. As flagships, porém, quase sempre são vistas muito mais como um lugar para apresentar ao público o conceito da marca do que propriamente para explodir de vender.

O comunicado da empresa diz: “Nos Estados Unidos, mais de 90% das compras são feitas via operadora de celular – e a Nokia continua a investir na relação com operadoras deste mercado, assim como na contínua expansão de parcerias como com a Amazon e a Best Buy. Como seguimos expandindo serviços e oferta de soluções em todos esses variados canais, decidimos fechar as lojas de NY e de Chicago, para nos concentrar nesses outros canais. As lojas flagships foram concebidas para inpirar e educar os consumidores sobre os benefícios da mobilidade por meio de uma experiência de compra inovadora, e para aumentar o apelo da marca Nokia. Desde a abertura das lojas em NY e em Chicago (2006) a consciência do consumidor nos EUA aumentou substancialmente.”

As lojas fecham no início de 2010.