Nokia lança app de mapa para iPhone e iPad - Link - Estadão

Com a iniciativa, empresa sai na frente na disputa pelo aplicativo de mapas do novo sistema operacional da Apple

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mateus Coutinho

SÃO PAULO – A Nokia saiu na frente do Google e lançou nesta terça-feira, 20, um aplicativo de mapas gratuito, para o iOS 6, versão mais recente do sistema operacional do iPhone e iPad. Em cerca de 15 minutos, o Here Maps — como é chamado o programa — saiu da 101ª para a 32ª posição de aplicativos gratuitos mais baixados na App Store.

A novidade é mais uma uma alternativa aos usuários que ainda esperam uma ferramenta de mapas mais eficiente no novo sistema do iPhone e outros aparelhos móveis da empresa. Com a atualização do iOS 6 em setembro, a Apple substituiu o aplicativo de mapas do Google por um programa próprio, que foi muito criticado.

O Here Maps tem recursos como o tráfego em tempo real, vista de satélite e a opção de usar os mapas enquanto estiver offline, ainda que com uma qualidade um pouco menor. O aplicativo ainda conta com orientação passo a passo, com orientações em voz, e também para os usuários que estiverem à pé.

Na semana passada, o CEO da Nokia chegou a anunciar o Maps e destacou que o o aplicativo iria possibilitar mapas personalizados. Ele ainda deixou claro que o kit de desenvolvimento de software do Maps deve ser lançado no primeiro semestre de 2013, para o Android.

Retrocesso. Em setembro desse ano, a Apple lançou a sexta versão de seu sistema operacional para iPhone e iPads, o iOS 6, com um aplicativo de mapas da empresa substituindo o Google Maps, utilizado até então. O programa, contudo, possuía vários erros que foram duramente criticados pelos usuários e levaram até o CEO da Apple, Tim Cook, a pedir desculpas publicamente.

A escolha da empresa por trocar o software de mapas ocorre em um momento em que se acirra a competição entre o sistema operacional iOS e o sistema Android, do Google, que já domina a maioria do mercado no exterior. Dados de setembro mostram que a plataforma do Google, utilizada em tablets e smartphones, estava presente em 52,2% dos aparelhos, enquanto o sistema da Apple chegava apenas à 33,4%. Pelo mesmo motivo, o aplicativo oficial do YouTube, também do Google, ficou de fora do iOS 6.

Em resposta, o Google admitiu, na época do lançamento do iOS6, que não tinha interesse em desenvolver o Google Maps para iPhone. Contudo, recentemente foi noticiado que o Google já estaria testando uma versão do seu aplicativo para o aparelho da Apple que deve ser lançada no fim do ano.