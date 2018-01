Nokia lança celulares 3G de baixo custo - Link - Estadão

Modelos são a mais recente aposta da empresa para se manter forte no mercado de celulares simples

EUA – A Nokia, segundo maior fabricante de celulares, revelou novos aparelhos de baixo custo nesta quarta-feira, 3, para atender à demanda de consumidores por rápidas conexões de internet.

Modelo de dois chips do Nokia 208 será vendido no Brasil em 2014. Foto: Divulgação

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Os modelos Nokia 207 e Nokia 208 são celulares com formato de barra permitem que os usuários se conectem à internet por meio de redes de terceira geração (3G). Os modelos vêm com o navegador Xpress Browser, da Nokia, que comprime os dados e inclui aplicativos sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter. Ambos aparelhos vão custar US$ 68 e devem começar a ser vendidos neste trimestre.

O terceiro modelo é uma versão com dois chips do Nokia 208. De acordo com a Nokia, este é o único dos três modelos que virá para o Brasil. Ele deve começar a ser vendido aqui no primeiro trimestre de 2014. O preço não foi definido.

A empresa disse que os celulares são seus modelos 3G “mais acessíveis já produzidos”. À medida que a Nokia luta para concorrer com a Apple e a Samsung no mercado de smartphones na faixa dos US$ 500, a empresa também tenta aumentar as vendas de celulares mais básicos, uma categoria que representa a maior parte dos seus negócios.

As vendas da Nokia no primeiro trimestre desabaram 20% com o aumento da concorrência de fabricantes asiáticos que fazem celulares com o sistema Android, afetando o mercado de celulares de baixo custo da Nokia. O presidente executivo da empresa, Stephen Elop, disse que a queda nas vendas foi causada principalmente pela concorrência e que a Nokia estava preparando “planos agressivos” para responder a isso. Em maio, a empresa revelou um novo sistema para equipar seus celulares da linha Asha.

Dos 336 milhões de aparelhos vendidos pela Nokia no ano passado, só 10% eram smartphones. Modelos básicos representaram 31% da receita da empresa, ante 18% dos smartphones. Equipamentos de rede representaram a maior parte do restante.

A Nokia informou no dia 18 de abril que vendeu 11 milhões de celulares a menos no primeiro trimestre do que o previsto por analistas, sendo que os celulares básicos representaram 21% das 55,8 milhões de unidades vendidas. Se a empresa falhar em reacender o seu mercado de celulares de baixo custo, a Nokia poderá ficar sem uma importante fonte de recursos para criar novos modelos para competir com os concorrentes.

/ BLOOMBERG NEWS COM REDAÇÃO ‘LINK’