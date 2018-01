Nokia lança celulares de baixo custo - Link - Estadão

Pensando no mercado africano, fabricante apresentou dois modelos de aparelhos que custarão entre 20 e 25 euros

Nokia 101, com suporte para dois chips. FOTO: Reprodução

NAIROBI – A Nokia apresentou nesta quinta-feira, 25, dois modelos de celulares com preços mais baixos motivada pelos mercados africanos, buscando fortalecer sua posição contra rivais asiáticas que oferecem produtos mais baratos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As ações ds Nokia têm recuado este ano em meio à resistência da empresa de acompanhar o ritmo do desenvolvimento de smartphones, enquanto também perde terreno para companhias asiáticas de baixo custo como ZTE e G’Five.

O modelo Nokia 101, que permite a utilização de dois chips, estará disponível no atual trimestre por cerca de 25 euros (US$ 35,22), exluindo impostos e subsídios. Já o Nokia 100 será comercializado no próximo trimestre por cerca de 20 euros.

O primeiro modelo da Nokia a permitir a utilização de dois chips chegou ao mercado apenas no trimestre passado, abrindo espaço para rivais menores se beneficiarem da crescente demanda por equipamentos do tipo, bastante populares em países como a Índia.

Executivos da companhia afirmaram, durante lançamento à imprensa na capital do Quênia, que a África, cuja maioria da população é formada por jovens, representa um mercado estratégico.

/ Duncan Miriri e Tarmo Virki em Helsinki (REUTERS)