HELSINQUE – A Nokia apresentou nesta segunda-feira, 26, os celulares Asha 205 e Asha 206, que custarão cerca de US$ 62, excluindo subsídios e impostos.

Os dois modelos começam a ser vendidos ainda neste trimestre.

