Nokia lucra mais com celulares comuns - Link - Estadão

Empresa apresenta lucros em queda tanto para comuns quanto smartphones.

HELSINQUE – Os celulares básicos da Nokia geram lucro operacional muito melhor que sua linha de smartphones, informou a empresa finlandesa nesta terça-feira, 19, ao revelar resultados reagrupados de negócios anteriores.

Margens de lucro para ambos negócios seguem em ritmo de queda enquanto a empresa perde espaço no mercado de telefones básicos para fabricantes asiáticos. No mercado de smartphones, as rivais responsáveis por “roubar” fatias da Nokia são Samsung, HTC e Apple.

A margem de geração de lucro operacional de smartphones, que a empresa chama de margem de “contribuição”, caiu de 10,4 para 6,2% no primeiro trimestre deste ano ante o do ano passado. A margem de celulares mais simples da empresa caiu de 19,4% para 16,5%.

“Esses números mostram o quão atrás a parte de smartphones da Nokia está em comparação com as rivais”, disse o analista da IDC Francisco Jeronimo.

A HTC, uma empresa focada em smartphones, por exemplo, publicou relatório com lucro crescente para 15,8% para o mesmo período.

O CEO da Nokia Stephen Elop deposita esperanças nos novos smartphones equipados com o Windows “Mango” da Microsoft, que, entretanto, só chegará ao mercado no final deste ano.

O mercado espera que a Nokia divulgue na quinta-feira forte queda nos resultados de segundo trimestre.

