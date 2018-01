Nokia Lumia em primeiro na Amazon - Link - Estadão

Smartphones com Windows Phone ficam entre os mais vendidos da loja virtual nos EUA

SÃO PAULO – Começou bem a trajetória americana do Lumia 900, smartphone da Nokia com Windows Phone. O aparelho está em primeiro e segundo lugar na lista dos mais vendidos da Amazon. O modelo preto está no topo, seguido do azul. As informações são do site CNet.

—-

A notícia é boa tanto para a Nokia como para a Microsoft, que encaram a nova linha como uma maneira de resgatar a relevância das duas marcas nos tempos atuais.

A tarefa não é fácil, uma vez que inclui convencer usuários de um mercado dominado por Android e iOS (do iPhone/iPad) a tentar um novo sistema, o Windows Phone.

A Amazon, porém, ainda representa uma pequena fatia do varejo americano. Segundo observou o site CNet, a operadora AT&T, que está prometendo uma pesada campanha para promover os Lumias, vende a maior parte de seus aparelhos através de suas lojas e site. Mas a telefônica já declarou que as pedidos da pré-vendas estão indo bem.