Nokia mostra 2 modelos com Windows Phone - Link - Estadão

REUTERS/Paul Hackett

Apresentação foi no Nokia World, evento realizado em Londres nesta quarta, 26

O presidente e executivo-chefe da multinacional finlandesa Nokia, Stephen Elop, apresentou nesta quarta, 25, o Nokia Lumia 800 e o Lumia 710, os dois primeiros smartphones da companhia com sistema operacional Windows Phone, da Microsoft.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Durante seu discurso na abertura do Nokia World, evento que ocorre no centro de convenções London Excel, local onde a companhia apresenta anualmente suas novidades, Elop afirmou diante de mais de 3 mil pessoas, entre jornalistas, analistas e parceiros da Nokia, que o Lumia 800 amplifica as características da plataforma da Microsoft.

“É o primeiro Windows Phone real”, destacou.

Nokia Lumia 800 (REUTERS/Paul Hackett)

Por sua vez, o Lumia 710 é um telefone com o mesmo sistema operacional, porém mais acessível, detalhou um dos vice-presidentes da companhia, Kevin Shields.

A nova linha de produtos Lumia incorpora funcionalidades do pacote Office, da Microsoft, e oferece a possibilidade de interagir com as contas de usuário da plataforma virtual Xbox Live.

Shields afirmou que é “o único Windows Phone com navegação guiada por voz” através de GPS.

Além disso, explicou que estes terminais incorporam o serviço Nokia Music com a nova função MixRadio, totalmente gratuita, que permite aos usuários escutar canções em streaming – ou seja, sem baixar.

Os primeiros países aos quais chegarão em novembro os aparelhos serão Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Holanda.

O Lumia 800, com tela sensível ao toque de 3,7 polegadas, processador de 1,4 gigahertz e câmera de 8 megapixels, custará 420 euros. O Lumia 710, equipado com o mesmo processador, tela de 3,7 polegadas e uma câmera de 5 megapixels, terá preço de 270 euros.

Nokia Lumia 710 (AP Photo/Sang Tan)

Elop adiantou que já é possível fazer reservas dos novos aparelhos no site da Nokia, companhia que produz 12 aparelhos por segundo, 1 milhão por dia, contabiliza o diretor.

Estes são os primeiros celulares da Nokia com sistema operacional Windows Phone desde que em abril a companhia anunciou o fechamento de acordo definitivo com a Microsoft para desenvolver terminais em conjunto.

“Este ano nos demos conta que tínhamos que mudar nossa estratégia”, disse Elop. Desde então, afirmou, Nokia experimentou uma “transformação significativa sem olhar atrás”.