Nokia negocia venda unidade de luxo - Link - Estadão

Subsidiária da Nokia, a marca Vertu produz alguns dos celulares mais caros do mundo

Alguns aparelhos da marca Vertu. FOTO: Umit Bektas/REUTERS

LONDRES – A fabricante de telefones celulares Nokia está em conversas para vender sua unidade britânica de luxo Vertu, que produz alguns os aparelhos mais caros do mundo, disse nesta segunda-feira, 30, uma fonte familiar à estratégia da companhia.

Mais cedo, o jornal Financial Times noticiou que conversas com o grupo de private equity Permira estavam em estágio avançado para a possível venda, que levantaria 200 milhões de euros (US$ 265 milhões).

Os celulares da Vertu podem apresentar displays de cristal e botões de safira, custando mais de 200 mil libras (US$ 320 mil) devido a componentes feitos de metais preciosos.

/ REUTERS