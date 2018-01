Nokia poderá vender sua sede na Finlândia - Link - Estadão

Empresa estuda maneiras de cortas gastos; prédio é avaliado em US$ 388 milhões

HELSINQUE – A Nokia está considerando a venda de sua sede em Espoo, na Finlândia, como parte do movimento para cortar gastos não essenciais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Estamos avaliando diferentes opções para partes não-essenciais, como ativos imobiliários, e isso inclui a sede”, disse à Reuters a porta-voz da empresa Maija Taimi.

O edifício de aço e vidro é avaliado entre 200 milhões e 300 milhões de euros (259 milhões a 388 milhões de dólares), segundo informações do jornal finlandês Iltasanomat.

A Nokia, que vem tentando reestruturar suas finanças por meio de grandes cortes de empregos e outras medidas, afirmou a investidores em julho que estava buscando vender imóveis.

/REUTERS