Nokia provoca Apple após anúncio de iPhones - Link - Estadão

Empresa postou no Twitter imagem comparando novos iPhones coloridos com os aparelhos da linha Lumia

SÃO PAULO – Parece que após a compra de sua divisão de celulares pela Microsoft, a Nokia decidiu adotar uma postura mais incisiva diante de seus concorrentes.

Logo após o lançamento dos dois novos iPhones pela Apple, o 5S e 5C, que entre as novidades têm capinhas coloridas para o aparelho, a empresa finlandesa postou em sua conta oficial no Twitter em alguns países como Reino Unido e Estados Unidos, uma foto com uma provocação sobre a semelhança dos novos aparelhos com os modelos da linha Lumia, da Nokia. ”Obrigada, Apple. Imitação é a melhor forma de elogio”, dizia a imagem.

Em seguida, um novo post exibia a imagem do protagonista da série Breaking Bad, o químico Walter White, com a frase “Gângsters de verdade não usam celulares dourados”.

A Apple, porém, não foi a única empresa a receber uma alfinetada da Nokia. A Samsung também entrou na mira da finlandesa na semana passada, após o Google anunciar parceria com a Nestlé para batizar a nova versão do sistema operacional Android de KitKat.

A conta alemã da Nokia no Twitter postou a imagem de um Galaxy S4 partido ao meio, como uma barra de chocolate, fazendo um trocadilho com o slogan do KitKat “Have a break”, que em inglês significa “faça uma pausa” e “quebre” ao mesmo tempo.