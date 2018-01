Nokia quer usar Linux em smartphone - Link - Estadão

A Nokia utilizará o sistema operacional baseado em Linux, o MeeGo, em modelos da linha de celulares N-series na expectativa de que a nova plataforma dê mais força para a companhia enfrentar rivais como a Apple e o Google.

Os modelos N-series foram a joia da coroa da Nokia há anos e dominaram o mercado de smartphones até a chegada do iPhone da Apple em 2007.

O próximo importante smartphone da Nokia, o N8, será o último modeloGN-series equipado com sistema Symbian. Essa plataforma continua a ser líder no mercado de smartphones, mas perdeu terreno nos últimos anos com o surgimento do iPhone.

“Mais adiante, os dispositivos N-series serão baseados no MeeGo”, disse o porta-voz da Nokia, Doug Dawson.

Em fevereiro, a Nokia e a Intel revelaram planos de criar o MeeGo, fundindo as plataformas Linux Maemo da Nokia com a Moblin da Intel, que também é baseada no Linux.

“A confirmação de que o MeeGo será usado para os dispositivos N-series mostra que a Nokia está apostando nesta plataforma para bater os rivais mais sofisticados, como o iPhone da Apple”, disse Ben Wood, diretor de pesquisa da consultoria britânica CCS Insight.

As versões do sistema operacional Linux, incluindo também o Android, do Google, LiMov e Palm webOS, têm ganhado força entre dispositivos móveis.

No primeiro trimestre, a participação de mercado total de celulares Linux subiu para 14% contra 8,5 por cento um ano atrás, segundo a empresa de pesquisa Gartner.

O Linux é o mais popular tipo de sistema operacional de código aberto para computadores. Seu rival direto em PCs é o Windows da Microsoft, que cobra licenças de uso.

(REUTERS)

