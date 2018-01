Nokia recebe multa por spam via SMS - Link - Estadão

Empresa finlandesa foi multada na Austrália em quase US$ 60 mil por prática

HELSINQUE – Reguladores australianos multaram a Nokia, maior fabricante de celulares em volume do mundo, por fazer spam e exigiu que a fabricante finlandesa mude o marketing via SMS.

A Autoridade Australiana de Comunicações e Mídia concluiu que alguns dos textos que a Nokia envia para os clientes, como dicas para aproveitar mais os celulares, promovem a marca sem uma opção de não receber tais mensagens, como a lei local exige.

O órgão regulador afirmou em comunicado que a Nokia tinha concordado em instruir os empregados que cuidam de SMS quanto às exigências legais. A companhia aceitou também pagar uma multa de 55 mil dólares australianos (US$ 57,75 mil).

“Algumas companhias ainda não estão fazendo o marketing via SMS de maneira correta. As mesmas regras para SMS se aplicam para marketing via email e para todas as empresas, grandes ou pequenas”, disse o presidente de conselho interino do órgão regulador, Richard Bean.

